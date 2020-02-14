На что еще введут акцизы

В Госдуму внесен законопроект № 900607-7, которым предлагается отнести к подакцизным товарам нетабачную никотинсодержащую продукцию орального потребления и установить ставки акциза на нее.

Речь идет об изделиях, изготовленных из нетабачного сырья, с добавлением никотина и других ингредиентов, назначением которых является доставка никотина потребителю через слизистую ротовой полости, и которые не предназначены для употребления человеком в пищу.

Акциз составит 3 172 рублям за 1 кг.

Ставка акциза устанавливается на уровне ставки акциза на табак жевательный, поскольку данные категории продукции похожи по способу упаковки (порционные пакетики в потребительской упаковке) и уже существует отработанные схемы правоприменения и контроля расчета и уплаты акцизов, говорится в пояснительной записке.