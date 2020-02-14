Маткапитал – на мелкие траты

Материнский капитал могут разрешить тратить на товары для детей: игрушки, одежду, трикотаж, школьные принадлежности и средства гигиены отечественного производства. С такой инициативой выступила «Опора России», организация обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, а также мэру Москвы, пишут «Известия».

Компании бы хотели, чтобы родители могли тратить маткапитал на детские товары. Организация предлагает пустить деньги на игрушки, одежду, школьных принадлежностей, средства гигиены и ухода, но с условием: только отечественного производства.

Предложение ушло мэру столицы, потому что «Опора России» хочет, чтобы инициативу опробовали сначала только в Москве. А если эксперимент окажется положительным, новые правила заработают и в регионах.

Кроме поддержки отечественного производителя, ожидается, что мера позволит дополнительно создать около 10 тыс. рабочих мест. Однако член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина сказала изданию, что материнский капитал концептуально ориентирован на крупные расходы: например, жилье, ремонт, строительство садового дома. То есть эти деньги должны работать на будущее семьи, ее развитие, а не мелкие покупки.