Клерк.Ру

Заказчик не подставит. Будут штрафы до 100 тыс. руб. за срыв сроков оплаты товаров МСП

Правительство одобрило законопроект, который вводит административную ответственность для заказчиков за срыв сроков оплаты товаров, поставляемых компаниями малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Документ предусматривает административную ответственность за нарушение заказчиком срока оплаты товаров (работ, услуг) по договорам или их отдельным этапам, заключенным в соответствии с положениями 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") с субъектом малого или среднего предпринимательства...».

Скоро законопроект, разработанный ФАС, отправится в Госдуму. Штрафы для должностных лиц составят 30–50 тыс. рублей, для юридических лиц – 50–100 тыс. рублей. Инициатива разработана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2019 году постановлением правительства России от 1 августа № 1001 был увеличен годовой объем закупок у субъектов малого и среднего бизнеса с 18% до 20% совокупного годового стоимостного объема договоров, а срок оплаты заказчика по договору был сокращен с 30 до 15 рабочих дней.

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