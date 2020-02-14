Замминистра финансов Сергей Сторчак покинет свой пост

Замглавы Минфина Сергей Сторчак уходит из министерства, рассказал РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства, второй источник подтвердил информацию.

Собеседник агентства отметил, что постановления премьера пока нет, но решение принято и официально будет объявлено в ближайшие дни.

Источник добавил, что пост замминистра может занять замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов.

Сторчак курирует в Минфине международные финансовые отношения, долговую политику, отвечает за взаимодействия с международными финансовыми институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС.

В июне 2019 года Сторчаку исполнилось 65 лет — по действующему законодательству это предельный возраст пребывания на государственной службе. Для замминистра этот срок может быть продлен по решению главы правительства, что и сделал премьер Медведев летом прошлого года.

Сторчак в конце 1980-х вплоть до 1994 года работал в представительстве МИД СССР, а после России, при отделении ООН и других международных организациях. В начале 1990-х перешел в Минфин России, где к 2004 году стал директором департамента международных финансовых отношений и госдолга, а к ноябрю 2005-го — замминистра. В должности замминистра он проработал, таким образом, 15 лет, подсчитали в РБК.

В ноябре 2007 года сотрудники ФСБ задержали Сергея Сторчака, а также председателя совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Вадима Волкова и руководителя ЗАО «Содэксим» Виктора Захарова. Сторчаку предъявили обвинение в покушении на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и злоупотреблении полномочиями (ст. 30, 159 и 285 УК). По данным следствия, при реструктуризации долга Алжира Сторчак завысил на $43,4 млн сумму, которая должна была быть выплачена «Содэксиму» (выкупил часть алжирского долга) через Межрегиональный инвестиционный банк. В октябре 2008 года, пробыв под стражей в СИЗО «Лефортово» 11 месяцев, Сторчак был освобожден под подписку о невыезде, в январе 2011 года уголовное дело против него было прекращено за отсутствием события преступления