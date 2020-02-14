Замначальника ИФНС взяли за схему в 1 млрд

В Московской области заместителю начальника инспекции ФНС России по городу Сергиеву Посаду и трем ее подчиненным предъявлено обвинение в совершении должностного преступления, пишет ТАСС. Их обвиняют в злоупотреблениях должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Следствие считает, что сотрудники налоговой инспекции в ходе выездной проверки выявили схему уклонения фирмы, которая является дистрибьютером в России бытовой техники «Поларис», от уплаты налогов и сборов. Но инспекторы не стали разоблачать компанию, а замяли дело. Так, казна не получила более 1 млрд рублей.

Сейчас еще идет следствие, собираются и закрепляются доказательства. Скоро налоговикам изберут меру пресечения.