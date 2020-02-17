Набиуллина не уживается с Мишустиным?

У меня один бывший работодатель - ИП должен всему городу денег... прячется уже несколько лет, в т...
Закрыла в 2019 году свое ИП. Рассчитала взносы примерно, так как не знала точную дату исключения ...
Так они специально в изменениях пропишут какие -либо популистские вещи типа " не отчуждать террит...
Не понимаю, зачем сдавать СЗВ-ТД на совместителей (я имею в виду внешних), если по ним не делалис...
Netflix представил тизер четвёртого сезона "Очень странных дел", в котором можно увидеть одного и...
Считаю, что это излишне. Это и доп. расходы для граждан, и доп расходы для государства. У всех на...
Вспоминаю себя двадцатилетней - мне всегда трудно было определить сколько старику лет - 45 или 55...
Не расписывайся за все государства - тебя никто на это не подписывал...
Эмм... а что, в 1939-1945 РФ уже существовала? Странно, что в международных документах тех времен...
А я знаю многих бывших ИП, которые долго не платили взносы в ПФР за себя, деятельности не вели и ...
Если его назовут на пендосский манер ID, Вам легче от этого станет? В любом государстве есть доку...
Это подготовка к претензиями со стороны бывших стран соц лагеря ...
Интересно, как это выявили. Была повторная проверка из УФНС?...
Со стороны выглядит так, как будто гирька до полу дошла. Но, если вера в будущее есть, тогда ладн...
А в каком месте об этом было написано? Процитируйте, плиз ;) Или опять сами придумали, сами и отв...
Да понятно, что сегодня еще и за январь можно подать, вопрос был: можно ли завтра подать эти свед...
Я подавала пока только отчеты за январь. Про него и спрашивала...
Так он договорится до того, что и к победе во 2МВ РФ не причастна. А потом и вовсе с одиночным пи...
никогда я этой мадам не интересовалась, но случайно нарвалась на ее интервью с Жуковым... сказать...
даже никто из клерков не комментит) новость из разряда на каждом шагу ) ...
Среди моих сотрудников есть девочка с паспортом 1998 г )))Правда, в конце этого года придется-так...
да ладно, это копейки этот маткапитал, на что его может хватить??? точно уж ради него вменямая и ...
Что автобусы, что такси. Какие-то особенные.
Не могу проголосовать в голосовалке потому, что в ней нет пункта "Нет. Граждане не обязаны иметь ...
комментарий для Лиги Лени.Ребята просто сменили помещение на более дешевое и компактное пункты 1-...
Там синергия разных чувств: желание продолжать, отчаяние, тревога, вера в будущее......
А за какой за какой отчетный период подавать в ПФР не сказали? За Январь?...
Так впереди нас ждет цифровой паспорт. А уж ИИ сам сможет смоделировать, как изменится с возрасто...
По слухам, у саентологов везде свои люди, поэтому их не трогают....
Надо же. Дело Кирби, Мира Красоты, и саентологов живет и процветает. Вообще странно, почему этими...
Давно уже есть проточные (не уверен в термине, но принцип, думаю, понятен) кварцеватели, у которы...