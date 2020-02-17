Клерк.Ру

Набиуллина не уживается с Мишустиным?

В телеграмм-каналах сегодня распространяется сообщение о скором уходе Эльвиры Набиуллиной с поста главы Центробанка.

«Говорят у Набиуллиной идеологические расхождения с Мишустиным. Не воспринимает Эльвира нового премьера. Через год Набиуллина покинет пост главы ЦБ и уйдет в Совет федерации», – передает Незыгарь.

Авторы канала указывают, что один из главных претендентов на руководящий пост ЦБ – Максим Орешкин. Сейчас бывший министр экономического развития занимает кресло помощника президента по экономике.

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