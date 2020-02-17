По каким критериям ФНС России проигрывает казахстанской налоговой службе

На днях состоялась встреча представителей ФНС России с казахстанской делегации во главе с министром Финансов РК.

Один из участников этой встречи Максим Барышев, глава компании Uchet.kz рассказал об этом на своей странице в Фейсбуке.

Глава ФНС России лично продемонстрировал, как работает онлайн-ККТ, рассказал о работе электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».

Кроме того, казахстанским коллегам поведали о планах отменить отчетность для ИП на УСН при использовании онлайн-касс.

ФНС также похвалилась другими своими достижениями в части электронных сервисов — за 2019 год портал ФНС посетили более 145,7 млн человек. На данный момент, это сервис № 1 среди госорганов.

Российские налоговики также с гордость показали коллегам из Казахстана логотипы компаний, которые находятся на налоговом мониторинге.

Максим Барышев признал, что казахстанским налоговикам есть чему поучиться у ФНС России.

«Но, БЕСПЛАТНЫЕ сервисы по предоставлению электронных счетов-фактур и БЕСПЛАТНАЯ отправка отчётов у нас, в Казахстане, реализована лучше, чем в России», — резюмировал он.