В Думу поступил проект о покупке акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
Сейчас Центробанку принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка – 50% и одна акция. Заявлялось, что регулятор передаст правительству контроль над Сбербанком, а государство выкупит акции по рыночной стоимости из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
«Продажа Сбербанка произойдет не по рыночной стоимости, а некоей средней стоимости за полгода. Правительство плюет на аудит и отчет оценщика, обязательные для подобной сделки. А это готовый состав преступления по статье «Мошенничество» (если МВД захочет, конечно, повторить дело Baring Vostok, но уже применительно к другим фигурантам). Дивиденды Сбербанка больше не будут попадать в бюджет, а пойдут напрямую в ФНБ. То есть федеральный бюджет будет терять примерно по 250 млрд рублей в год! И жалкий триллион, который он частями получит от ЦБ от продажи Сбера этих убытков не покрывает. Иными словами, сделка для правительства убыточна, выигрывает только Эльвира», – комментирует ситуацию канал НеАдские бабки.