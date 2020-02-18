Как списать коммунальные долги по закону

Даже если кто-то из нас недоволен тарифами ЖКХ и мечтает не платить за оказанные услуги, то платить ему всё равно приходится. Однако закон действительно позволяет в ряде случаев списывать долги граждан перед коммунальщиками.

Поздно вспомнили про долг – поезд ушёл

Услуги ЖКХ потребители вправе не оплачивать, если требуют вернуть деньги за период более чем трёхлетней давности. В гражданском законодательстве этот срок называется сроком исковой давности.

Но нужно учитывать, что согласно ч. 1 ст. 155 ЖК РФ и п. 2 ст. 200 ГК РФ «срок исковой давности по требованиям о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исчисляется отдельно по каждому ежемесячному платежу». Это значит, что в каждой платёжке важно фиксировать период, за который вносится оплата услуг.

Если этого не сделать, то все деньги, поступившие впоследствии от вас, будут, в первую очередь, уходить на погашение давнего долга, а потом уже в зачёт текущих расходов.

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Обман потребителя – некачественная услуга

Деньги, которые ежемесячно получают от нас коммунальщики, как говорится, и в Африке деньги, в отличие от коммунальных услуг, чей эквивалент качества нестабилен. Люди в таком случае идут тремя диаметрально противоположными путями: одни продолжают жить, платить и надеяться, что само со временем всё исправится, другие берутся за дело и пишут жалобы с требованием решить проблему и компенсировать потери, третьи просто перестают платить и попадают в разряд должников. Очевидно, что самый правильный путь – второй.

Если сразу же при возникновении проблемы обратиться в УК или ТСЖ, составить акт, то появится право на перерасчёт за период, в который случились перебои и качество услуги пострадало.

Чужих долгов нам не надо

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Нередко при покупке квартиры люди сталкиваются с ситуацией, при которой им объявляют о долге за ЖКУ прежних владельцев жилья. Поставщики коммунальных услуг и управляющие компании буквально берут за горло новосёлов, требуя с них оплаты «просрочки».

В таком случае, всегда смотрите на дату требования. Новые хозяева квартиры должны отвечать только за свои коммунальные долги с момента государственной регистрации права собственности на объект недвижимости (п.5 ч.2 ст. 153 ЖК РФ, п.1 ст. 131 ГК РФ, ст. 210 ГК РФ). За все предыдущие периоды проживания взыскание задолженности по ЖКУ должно осуществляться с прежних жильцов. Исключением является требование погасить долг предыдущего собственника по уплате взносов на капитальный ремонт (ч.3 ст. 158 ЖК РФ).

Банкротство

Тот редкий случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Конечно, не за одни коммунальные долги человека признают банкротом. Причин много и они бывают круче и серьёзнее. Но если процедура банкротства запущена, то про долги перед поставщиками ЖКУ тоже стоит вспомнить и о них заявить.

Долг по исполнительному производству

Нередко случается, что исполнительное производство прекращается по той простой причине, что с должника взять нечего, нет у него никакого имущества, и все меры по розыску такого имущества результата не принесли. Судебный пристав-исполнитель подтвердит отсутствие у гражданина денежных средств вынесением постановления, по которому долги за ЖКУ тоже спишутся, но до тех пор, пока у должника не появится имущество или денежные средства, на которые можно обратить взыскание.