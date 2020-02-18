Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий. Проект уже в Думе

В Госдуму внесен законопроект № 902475-7 с поправкми в закон о страховых пенсиях.

Законопроект направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года. То есть пенсии будут индексироваться всем пенсионерам, в том числе работающим.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время предпосылки для сохранения действующего порядка индексации пенсий отсутствуют.

Профицит федерального бюджета в 2020 году ожидается в размере 876,1 млрд. рублей. Объем ликвидных активов в Фонде национального благосостояния в 2020 году превысит 7% ВВП. Кроме того, благодаря бюджетному правилу зависимость доходов федерального бюджета от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры существенно снизилась.

Отсутствие индексации пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку в ходе осуществления своей трудовой деятельности они рассчитывали на будущую выплату им страховой пенсии, исправно уплачивая соответствующие страховые взносы. Уровень заработных плат большинства работников, достигнувших пенсионного возраста, невысок, подтверждение чему является наличие феномена «трудовой бедности» в России, поэтому они вынуждены рассчитывать на пенсионные выплаты для поддержания уровня жизни.

Автор проекта — Член Совета Федерации Василий Иконников (КПРФ).