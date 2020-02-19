Для бизнеса изменят расчет по безналу

В первом чтении принят проект закона, который вдвое снижает порог годовой выручки торговых предприятий и обязывает их принимать безналичные платежи.

Наряду с наличными предприниматели должны будут принимать карты или оплату через систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду.

К 1 сентября этого года порог выручки уменьшится с нынешних 40 млн руб. в год до 30 млн руб., а к 1 января 2021 года – до 20 млн руб. в год.

Комиссии в системе быстрых платежей для предпринимателей в несколько раз ниже, чем в классическом эквайринге. Поэтому СБП будет альтернативой традиционным способам оплаты. Если в среднем юрлица платят банку за возможность приема карт около 2% от суммы покупки, то в СБП для большинства видов торгово-сервисных предприятий (ТСП) максимальная сумма установлена Банком России на уровне 0,4%.

Кроме того, начальные расходы на установку оборудования несопоставимы – в СБП достаточно листа бумаги с распечатанным QR-кодом. Для оплаты картами потребуется POS-терминал, линии связи, поддержка программного обеспечения.