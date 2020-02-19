У ФНС опять сбой. Не выходят документы о регистрации юрлиц

Отделения Федеральной налоговой службы по всей России временно перестали выдавать документы о регистрации юридических лиц. Информацию об этом «Фонтанке» еще 17 февраля подтвердили в УФНС России по Петербургу. Людям предлагали приехать за документами через несколько часов или в другой день.

«По всей России идет обновление программы», – заявили в справочной службе налоговой. Налоговики обещали наладить работу еще вчера. По нашей информации сбой в системе наблюдался и 18 февраля. У инспекторов время от времени не пашет АИС, в том числе не формируются поручения на истребование документов.