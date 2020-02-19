ФНС формирует семейное древо плательщиков

ФНС готовится к запуску единого реестра населения. Даниил Егоров провел рабочую встречу с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым, сообщает пресс-служба налогового ведомства.

Даниил Егоров рассказал об основных цифровых проектах ФНС России, но особое внимание было уделено реестру ЗАГС, где фиксируются жизненные события граждан: рождаемость, смертность, браки и др. В перспективе этот реестр станет основой для создания Единого реестра населения, который будет аккумулировать наиболее полную информацию о населении: адрес регистрации, номер страхового полиса, СНИЛС, военный билет, дата и место рождения. ЕРН также позволит определить связи между родственниками.

До конца года планируется оцифровать 540 млн сведений из бумажных архивов органов ЗАГС, начиная с 1926 года. После чего начнется подготовка к запуску в промышленную эксплуатацию Единого реестра населения, где будет собрана информация от 12 ведомств: МВД, ФНС, ЗАГС, Пенсионный фонд, Роструд и др.

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Игорю Шувалову также рассказали о налоговом режиме для самозанятых, действующем уже в 23 регионах страны. Мобильное приложение позволяет встать на учет буквально за несколько минут, формировать чеки для клиентов и платить налоги по той ставке, которую опрошенные назвали комфортной. Более того, открыв API приложения, ФНС дала возможность партнерам еще больше упростить его для пользователей.

«Например, таксист регистрируется в программе „Таксометр“, в которой отмечает начало и окончание поездки. Далее система Яндекса, объединенная с платформой ФНС России, автоматически рассчитывает комиссию, налог. То есть самому таксисту даже не нужно об этом задумываться», — пояснил Даниил Егоров.

На встрече была обозначена и цель ФНС — все должны платить налоги сами столько, сколько положено и с минимальными издержками.