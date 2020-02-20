Данные о получателях маткапитала будут передаваться в ФНС

Счетная палата предлагает включить в перечень сведений, передаваемых госорганами в ФНС, сведения о физлицах, получивших средства материнского капитала, а также денежные субсидии на приобретение жилья за счет средств бюджетов различного уровня и размере этих выплат.

Дело в том, что эти средства нельзя включать в размер имущественного налогового вычета.

Тем не менее, в ряде случаев налогоплательщики пренебрегают запретом. Предложение Счетной палаты поможет избежать подобных ситуаций.

В ФНС с таким предложением контрольного ведомства согласились.