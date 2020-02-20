На сколько повысят социальные пенсии

На федеральном портале опубликован проект, подготовленный Минтрудом, об индексации социальных пенсий.

Повышение произойдет с 1 апреля 2020 года.

Коэффициент индексации — 1,061.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что размер индексации социальных пенсий в 2020 году (6,1 %) существенно выше инфляции за 2019 год (3 %) и размеров в индексации социальной пенсии за прошлые годы (в 2019 году — 2 %, в 2018 году — 2,9 %).

Напомним, в настоящее время социальная пенсия по старости составляет 5283,84 рублей в месяц.

Ее назначают на 5 лет позже наступления пенсионного возраста тем гражданам, которые к своим 60/65 годам (с учетом переходного периода) не набрали минимум баллов и стажа.

Кроме того, бывает социальная пенсия по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны.