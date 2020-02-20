Требуйте все приложения к акту налоговой проверки

Компания Юргамышский лесхоз получила акт налоговой проверки. Большую часть собранных доказательств (допросы свидетелей, встречки) налоговый орган к акту не приложил.

Компания напомнила об этом проверяющих, те – проигнорировали. Пришлось идти в суд.

Там проверяющие стали оправдываться – мол, мы эти документы и не использовали вовсе, не имеют они правового значения. Но суды признали незаконным бездействие налогового органа.

«НК РФ не содержит прямых указаний на объем вручаемых документов и порядок ознакомления налогоплательщика с материалами выездной налоговой проверки. Предоставление права на ознакомление со всеми материалами проверки служит гарантией соблюдения прав налогоплательщика».

Без анализа всех документов невозможно подготовить качественные возражения, значит – право на защиту нарушено.

Дело №А34-8929/2017.