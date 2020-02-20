Малый бизнес мало жалуется на произвол властей

«Зеркальный реестр», призванный рассказать о проверках малого бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов, получил с момента запуска в октябре 2019 года около 370 откликов от предпринимателей.

Из них количество жалоб составляет всего 2%, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (КМСП).

Так, недавно контрольно-надзорные органы удовлетворили жалобу малого бизнеса на районную администрацию.

«Компания по управлению жилищным фондом „Лето“ 14 ноября 2019 года через „зеркальный реестр“ направила в Генеральную прокуратуру жалобу на действия администрации Вилегодского муниципального района, которая по обращению собственника квартиры одного из многоквартирных домов провела внеплановую выездную проверку. <...> Данное обращение Генпрокуратурой направлено в прокуратуру Архангельской области, где после рассмотрения обращение было удовлетворено, а также вынесено представление об устранении нарушений», — отметили в пресс-службе корпорации.

📌 Реклама Отключить

В числе нарушений компания называла «отсутствие в распоряжении или приказе о проведении проверки конкретных обязательных требований, которые подлежат проверке», также несоответствие указанному в распоряжении/приказе состава представителей органов контроля, несвоевременное вручение акта проверки после ее завершения, уточнили в корпорации.

«После таких ситуаций проводится анализ выявленных нарушений в целях профилактики. Кроме того, центральные аппараты контрольно-надзорных органов могут на основе данных „зеркального реестра“ принимать управленческие решения относительно своих сотрудников», — пояснил глава корпорации МСП Александр Браверман.

«Зеркальный реестр» проверок бизнеса запущен 15 октября 2019 года на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий «Бизнес-навигатор МСП» по поручению президента РФ Владимира Путина. Представители малого и среднего бизнеса могут оставить на портале информацию о проведенных проверках и о нарушениях, допущенных, по их мнению, при проведении этих мероприятий.