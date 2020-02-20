СБП ворочает миллиардами. И кормит мошенников

Объем операций в Системе быстрых платежей приблизился к 80 млрд рублей. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на XII Уральском форуме по информбезопасности финансовой сферы.

Система провела уже более 9 млн операций и каждый месяц количество транзакций растет на четверть, передает «Интерфакс». Бакина также сообщила, что в настоящее время к системе подключено 42 банка, в том числе 10 из 11 системно значимых. Не подключился только Сбербанк.

При этом пользователи не ограждены от действий мошенников. В течение 2019 года в рамках Системы быстрых платежей было замечено 23300 клиентов, которые занимались подбором банковских счетов по номеру телефона. Их заблокировали. Благодаря этому мошенники узнают и проверяют информацию о человеке: имя, отчество, первую букву фамилии и названия банков, в которых открыты счета.