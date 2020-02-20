Материнский капитал вырос. Новые сроки выплаты, новые права родителей

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Закон продлевает действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. 466 тыс. 617 рублей будут выплачивать семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей.

Изменится срок выдачи сертификата.

ПФР примет решение о выдаче сертификата в течение пяти рабочих дней вместо пятнадцати. Если фонду потребуется уточнить какие-то сведения, то этот срок может быть продлен до 15 дней (раньше – месяц).

Уже через один рабочий день решение станет известно получателю маткапитала. Раньше на это уходило до пяти дней.

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Заявление о распоряжении маткапиталом рассмотрят не в течение месяца, как раньше, а десяти рабочих дней с даты приема заявления со всеми необходимыми документами. Если понадобятся дополнительные сведения или документы, то Пенсионный фонд примет решение в течение 20 рабочих дней.

Право на маткапитал на первого ребенка распространяется и на отцов – единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616 тыс. 617 рублей.

Вложить выделенные государством деньги можно будет в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. До этого на средства маткапитала можно построить дом только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства.

Программа материнского капитала заработала в 2007 году. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировали, потому расти он перестал. И вот с 2020 года сумма, наконец, увеличилась.