ГИБДД и приставы отбирают автомобили у злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД взялась за автовладельцев, на которых висят более 1 тыс. неоплаченных в течение двух последних лет штрафов: их отслеживают камеры, останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины.

Усиление контроля за должниками произошло после ряда резонансных происшествий. Так, 24 января 2020 года на Бутырской улице водитель, управляя BMW c наклейкой на борту «Отдел борьбы с тишиной», выехал на встречную полосу, что привело к гибели человека и повреждению еще шести машин. Выяснилось, что у виновника ДТП 650 неоплаченных штрафов, большая часть из которых — за превышение скоростного режима.

Гражданам, напомним, отведено законодательством 10 дней на обжалование и 60 дней — на оплату постановления, срок давности которого составляет два года с момента вступления в силу. В 2019 году 84% нарушителей оплатили штрафы в установленный срок. Затем ГИБДД направляет материалы по ст. 20.25 КоАП (неоплата штрафа в срок) в суд. Санкция — вплоть до административного ареста нарушителя. ФССП возбуждает исполнительное производство: для взыскания долга нарушителю может быть запрещен выезд за рубеж, ограничено действие прав и арестовано имущество. Арест автомобиля, а впоследствии его реализация с аукциона применяется при неоплате штрафов на сумму свыше 3 тыс. руб.

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ГИБДД оставило список самых злостных неплательщиков. Оказалось, что более 70 автомобилистов и 180 юрлиц по всей России имеют более 1 тыс. неоплаченных штрафов. Более 10 тыс. граждан и более 3 тыс. юрлиц не оплатили от 100 до 1 тыс. штрафов. «Рекорд» принадлежит компании, на которой висит более 27 тыс. штрафов, и москвичке, за которой числится 2,5 тыс. постановлений. 10 февраля на Рублевском шоссе был остановлен водитель BMW, у которого насчитали 2,1 тыс. «безответных» постановлений. Сумма задолженности в таких случаях, как правило, превышает 500 тыс. руб.

Большая часть злостных неплательщиков зарегистрирована в Москве, они перемещаются по столице и соседним с ней регионам. Камеры позволяют ГИБДД отслеживать их маршруты онлайн. За последнюю неделю инспекторы остановили уже несколько десятков машин. До конца 2020 года к системе слежки подключат все 16 субъектов ЦФО. Если водитель и автовладелец — одно лицо, на него оформляют материалы за неуплату. По возможности нарушителя доставляют сразу в суд, авто арестовывается приставами для реализации за долги. Оформление может занять один-два часа. Если водитель владельцем авто не является и долгов у него нет, его отпускают, но авто все равно арестуют.