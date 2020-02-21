Сухие цифры, за которые бизнес заплатил потом и кровью

В УФНС России по Москве прошло заседание расширенной коллегии Службы. Подводили итоги 2019 года, ставили задачи на этот год.

Что сказал Егоров:

1. В 2019 году ФНС обеспечила 76% доходов бюджетной системы страны. Несмотря на снижение цен на нефть и высокую базу сравнения прошлых лет, ненефтегазовые доходы продолжили расти двузначными темпами: +12,2%, или +1,87 трлн рублей.

2. Собираемость НДС выросла на 19%, или на 683 млрд рублей, собираемость налога на прибыль увеличилась на 11%, или на 443 млрд рублей.

3. ФНС сократила удельный вес сомнительных операций в рамках системы АСК НДС-2 до 0,47%. «Это одним из лучших показателей в мире», – подчеркнул Даниил Егоров.

4. В консолидированный бюджет поступило 22,7 трлн рублей (+ 1,4 трлн рублей, или на 6,6%). В федеральный бюджет – 12,6 трлн рублей с ростом на 5,7%, или на 0,7 трлн рублей.

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5. Увеличилась собираемость страховых взносов. Поступления превысили 7 трлн рублей – это почти на 622 млрд рублей больше чем в 2018 году. А набранный темп роста поступлений (+ 9,7%) на 2,5 п.п. опережает рост заработной платы (+7,2% за январь-ноябрь 2019 года). Одновременно выросли и поступления НДФЛ на 8,3%.

6. Число выездных проверок снизилось на 34%, а за последние пять лет в 3,3 раза. Сегодня проверками охвачен в среднем всего один налогоплательщик из 1000 (или 0,14%).

7. Предупреждение налогоплательщиков о налоговых рисках позволило избежать контрольных мероприятий, и налогоплательщики самостоятельно доплатили более 130,6 млрд рублей без применения штрафных санкций. При этом количество жалоб по результатам проверок снизилось почти в два раза (1,8 раза).

8. Общее количество споров с бизнесом сократилось на 18,7%.

9. По итогам сопровождения процедур банкротства в бюджет поступило почти 131 млрд рублей с ростом на 3,9%, в том числе по согласительным процедурам - более 47 млрд рублей, что на 21% больше.

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10. К концу 2019 года в личном кабинете для физических лиц зарегистрировались 29,2 млн человек, среди ИП личным кабинетом пользуется каждый второй, всего два миллиона. В ближайшее время этот сервис будет обновлен. Индивидуальные предприниматели смогут оплачивать налоги онлайн так же, как и физлица.

Вообще Егоров отмечает, что ФНС будет продолжить работу по развитию онлайн-сервисов, делая упор на проактивность и комплексный характер решаемых задач. Чтобы освободить бизнес от рутины и дать возможность концентрироваться на своей работе. Вместе с этим Егоров не признает, что давление на бизнес есть и оно чрезмерно.

Что сказал Силуанов:

1. С 1 июля снизится бюрократическая волокита.

«Люди не должны ходить по разным кабинетам и собирать справки. Они должны получать все данные для выделения социальной помощи государством, одним кликом обратившись в Налоговую службу».

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2. Бизнесу упростят взаимодействие с инспекцией.

3. Создадут условия для неощутимого перехода предпринимателей с ЕНВД на другие налоговые режимы – УСН и патент. Для этого запустят новый налоговый калькулятор и проведут разъяснительную работу.