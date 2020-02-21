Клерк.Ру

Прикрыли схему отмывания через «Золотую корону»

Платежная система «Золотая корона» включилась в борьбу с отмыванием денег. Теперь через систему невозможно будет получить или отправить средства, действуя по доверенности. В случае обращения представителя клиента, участники системы обязаны будут отказать в совершении операции.

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