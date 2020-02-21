Прикрыли схему отмывания через «Золотую корону»

Когда все рушится, очень важно проводить разъяснительную работу. Нужно очень доходчиво и подробно...
Ну а как еще к этому относиться?)))Хотя, говорят, что над убогими смеяться грех.......
И не пытаюсь. На банкиру не забанен, читать умею.
Веселый Вы человек, Вам бы все "хиханьки" да "хаханьки".
В названии материала всё написано - это квест без правил. Кто-то попал под безжалостную машину, п...
Причем, если очищать мою корзину они будут средствами моей же ОС, то придется им заключить со мно...
На строительство дома можно получить вычет, а на вот на строительство турбазы - нет. Так как это ...
Есть хорошее приложение для самозанятых - распространите его на всех. Там и чеки бьются без всяко...
"приведет к обременению " - так уменьшите эти обременения, искусственно накрученные, на...
Пусть найдут у меня ТБО, отличающиеся от ТБО, образующиеся в результате обычной бытовой жизнедеят...
Читал я про подобный беспредел в Перми. В Москве пока тихо....
Все организации, образующие коммунальные отходы, обязаны заключать договор на вывоз мусора с...
Цитата:"Власти Прикамья обсуждали сложный вопрос — как платить за вывоз мусора индивидуальным пре...
А почему бы и не поспорить? Или, как всегда, среднюю величину на одного гражданина будем выводить...
ну и ты поспорь с человеком, который из первых рук информацию имеет. А не бла-бла-бла на любые те...
Даешь ботаническую экспертизу по каждому факту выявления борщевика!...
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Тогда дело, может быть, не в самом переводе?))
Думаю ,что закроют магазины местных предпринимателей с крафтовым ,возможно пивом местного произво...
куар код. этот Жидков в своих трех статьях не слова человечьего по русски в них молвить не может....
Это был внутрибанковский перевод
Угу, только на ККТ придется потратиться. БСО нынче нет. Да, по услугам и работам ИП без работнико...
Ну что вы в кучу все смешали? Речь идет про переходный период. В принятом вчера проекте ставка 20...
Безусловно! Нашим диванным аналитикам в мире равных нет!...
Конечно, это заговор, все врут. Но мы то быстро всех на чистую воду вывели, просто логически ))))...
Точно! Как могли высадиться на Луне те, кого вообще нет?!Кстати, кроме шуток!))) Две (емнип) посл...
Так, давайте разбираться по порядку. На Луне живут драконы, которые жрут серебристую растительнос...
А Луна вообще тоже - плоский диск! Поэтому никакие американе на нем высадиться не могли и бродить...
Вы сегодня не выспались?)) В одной теме женщину оскорбили, в этой - авторов?...
И слеза катилась по бедру,По бедру крутому секретарши (ц)...
Да и документы на другое жилье, для прописки детей при продаже имущества, требуют только если пер...
В заголовке буковки сэкономили)))
Опека не при чем! Согласие на выписку как и на прописку ребенка, когда родители в разводе, нужно ...
они же пишут, право, а не обязанность, безнал не отказывается и все!...