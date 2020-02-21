ФНС займется ростом экономики

ФНС помимо привычной роли обеспечения доходов бюджета займется решением задач экономического роста, сообщил 20 февраля на коллегии ведомства глава курирующего его Минфина Антон Силуанов.

По его словам, службе предстоит «тщательно» работать с перечнем налоговых льгот.

«Мы в министерстве финансов вместе с ФНС отрабатываем новый подход работы со льготами: получил льготу — высвобождаемые средства направь на инвестиции. Этой задаче будет посвящен этот год — выстраиванию отношений с налогоплательщиками, с тем чтобы те ресурсы, которые получают налогоплательщики из-за преференций, предоставленных государством, направлялись не на дивиденды, а в экономику», — цитирует главу Минфина «Коммерсантъ».

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Детали проекта пока неизвестны — как и меры к тем, кто предпочтет не возвращать деньги в экономику,— но оценкой эффективности налоговых льгот Минфин занимается на протяжении последних лет. Основная идея Минфина в этой области описывается как концепция «налоговых расходов» — льготы воспринимаются в этой логике как траты бюджета и должны обеспечивать достижение целей, на которые направлены, или отменяться.

В остальном задачи ФНС в 2020 году, как следует из выступления нового главы службы Даниила Егорова, сохранятся. В частности, для крупных компаний ФНС ожидает расширения применения режима налогового мониторинга.

Также новый глава намерен «сделать службу не просто сервисной, а цифровой сервисной компанией». При этом, по словам господина Егорова, ФНС должна конкурировать и сравнивать себя не с госорганами, а с крупными игроками на рынке предоставления электронных услуг, контролируя на своей стороне все больше фискальных функций и освобождая налогоплательщиков от бремени исчисления налогов, подготовки отчетности и рисков совершения ошибок.