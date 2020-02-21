Уход с ЕНВД сделают незаметным и комфортным для налогоплательщиков

С 1 января 2021 года отменяется ЕНВД. Глава Минфина Антон Силуанов напомнил, что этот режим вводился тогда, когда не было еще возможности учитывать обороты и налоговую базу этих.

«Сегодня все это сделано — мы можем определить налоговую базу. Очевидно, что налогоплательщикам, которые сегодня находятся на режиме ЕНВД нужно предоставить возможность выбрать новый режим, по которому они будут работать со следующего года», — заявил министр.

Он отметил, что в этом году будет проведена работа с налогоплательщиками по разъяснению вариантов работы в следующем году после отмены ЕНВД, чтобы помочь этим предпринимателям перестроить свою работу на новые системы налогообложения.

На сайте ФНС будет размещен «налоговый калькулятор», информация о различных вариантах перехода на другие действующие сегодня системы налогообложения (ПСН, УСН), чтобы этот переход был незаметен и комфортен для налогоплательщиков.

«Это очень важная тема, обращаю на это внимание, потому что мы видим, сколько внимания уделяется переходу с ЕНВД на другие системы налогообложения, и как болезненно, возможно, это может быть для отдельных налогоплательщиков, если мы не предпримем соответствующие разъяснительные меры. Поэтому нам с вами необходимо провести подготовительную работу для решения этой задачи», — заключил министр.