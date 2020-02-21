Швеция начала тестировать электронную крону, которая в дальнейшем, возможно, полностью заменит наличные деньги, пишет Bloomberg.

Пилотный проект работы с электронной кроной продлится до февраля 2021 года, сказано на сайте Банка Швеции (Riskbank).

В рамках тестирования пользователи получат цифровую валюту на электронный кошелек. Они смогут снимать деньги и пополнять счет, а также совершать покупки через мобильное приложение или смарт-часы. Испытания должны выявить простой и удобный способ использования цифровой валюты.

«В настоящее время не принято никакого решения о выпуске электронной кроны, о том, как она может быть разработана или какая технология может быть использована. Основная цель пилотного проекта заключается в том, чтобы Riksbank расширил свои знания о цифровой кроне», – говорится в сообщении.

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В основе технологии, которая использовалась при создании цифровой валюты, лежит платформа Corda, разработанная блокчейн-консорциумом R3. Riksbank отмечает, что Corda существенно отличается от других криптовалют, что позволяет создать сеть, доступную только для участников тестирования. Уже сейчас в повседневных операциях шведы используют наличные реже, чем кто-либо еще отмечает агентство.

Разработка, которой Банк Швеции занимается совместно с консалтинговой компанией Accenture, позволит стране продвинуться еще дальше в сфере цифровых платежей.

По данным Банка международных расчетов, в 2018 году объем наличных денег в обращении в Швеции составлял 1,4%. Это самый низкий показатель среди 50 стран, вошедших в исследование банка. Согласно опросу Riksbank, доля людей, заявивших, что они использовали наличные деньги при последней покупке, в 2018 году составила 13% . Для сравнения в начале десятилетия этот показатель был равен 39%.