Готовы поправки в порядок выхода участника из ООО

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 905956-7 с поправками в закон об ООО, который предусматривает, что переход к ООО доли вышедшего участника будет осуществляться с даты получения обществом заявления участника о выходе или даты внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ в связи с выходом участника в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее.

В соответствии с законопроектом нотариус, удостоверивший заявление участника о выходе из общества, подает в регистрирующий орган заявление о внесении соответствующих изменений в реестр и после получения от регистрирующего органа документа, подтверждающего факт внесения записи в реестр, передает обществу, к которому перешла доля вышедшего участника, копию заявления, направленного в регистрирующий орган.

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При этом нотариальные действия по удостоверению заявления участника о выходе из общества, подача в регистрирующий орган заявления о внесении соответствующих изменений в реестр, а также передача обществу копии такого заявления осуществляются нотариусом, удостоверившим заявление участника о выходе из общества, в рамках одного нотариального действия.

Кроме того, по новым правилам уставом общества может быть предусмотрено право на выход из общества для отдельных участников, прямо поименованных в уставе либо имеющих определенные признаки, например, обладающих долей в уставном капитале не менее или не более определенного размера.

Также право на выход из общества может быть обусловлено наступлением или ненаступлением определенных обстоятельств, а также предоставлено по единогласному решению общего собрания участников общества.