Кто теперь исследует предпринимательский климат. И просит вашего участия

«ОПОРА РОССИИ» запускает масштабное исследование предпринимательского климата во всех регионах России, сообщается на сайте организации.

Исследование «Предпринимательский климат в России: ИНДЕКС ОПОРЫ» предполагает оценку условий ведения бизнеса в регионе по таким факторам, как эффективность институтов и механизмов государственной поддержки, доступность финансов, кадровый потенциал региона, административные барьеры и издержки и др.

Обобщенные результаты исследования будут представлены широкой общественности и органам исполнительной власти в марте 2020 года, открыв новые возможности для диалога с органами власти на федеральном и региональном уровне по вопросам, связанным с развитием МСП и улучшением предпринимательского климата.