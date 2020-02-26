В каком случае ИП на вмененке должен уплатить НДС

Липецкие налоговики предупреждают предпринимателей на ЕНВД о том, что в некоторых случаях они должны платить НДС.

Региональная ИФНС провела проверку правильности уплаты налога на добавленную стоимость и обнаружила больше сотни предпринимателей на вмененке, которые НДС не уплатили. Все они продали грузовый машины.

Часть ИП предоставила пояснения, удовлетворившие налоговиков. Но многим НДС придется уплатить. Потому что в соответствии с пунктом 4 статьи 346.26 НК РФ индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД, не признаются налогоплательщиками НДС только в отношении операций, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД. А продажа автомобилей в любом случае под вмененку не попадает.

Поэтому операция по реализации автомобиля, осуществляемая индивидуальным предпринимателем, уплачивающим ЕНВД, подлежит налогообложению НДС.