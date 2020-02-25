Переводы физлицам с 1 апреля бесплатны

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей, пишет ТАСС.

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей по переводам между физическими лицами. Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам – физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам», – говорится в сообщении.

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Нулевой тариф регулятора начинает действовать с 1 апреля 2020 года. С момента запуска системы в течение 2019 года для банков уже действовал льготный период, когда ЦБ не брал с них плату за операции в СБП. С 1 января 2020 года регулятор начал взимать с банков комиссию за использование СБП от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.

ЦБ продолжит мониторить комиссий банков для клиентов СБП. И если они будут завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, Банк России воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий. По словам первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, решение о повторном введении льготного периода «позволит, с одной стороны, снизить издержки самих банков, а с другой – установить если не нулевые, то минимальные тарифы для своих клиентов».

Помимо этого, в пресс-релизе отмечается, что предельные комиссии при оплате товаров и услуг через СБП будут распространяться не только на переводы в пользу компаний, но и в пользу ИП.

Также с 1 апреля регулятор установил на переводы от компаний в пользу физлиц тариф в размере от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода. Предполагается, что данный сервис B2C-переводов может быть запущен в конце 2020 года – начале 2021 года, что позволит осуществлять перевод заработной платы через СБП по номеру мобильного телефона.

Система быстрых платежей – новый сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.

Кроме того, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных – 0,7%.

Сейчас в СБП более 40 участников, в том числе 10 системно значимых банков.