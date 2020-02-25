Переводы физлицам с 1 апреля бесплатны

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей, пишет ТАСС.
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей по переводам между физическими лицами. Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам – физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам», – говорится в сообщении.Нулевой тариф регулятора начинает действовать с 1 апреля 2020 года. С момента запуска системы в течение 2019 года для банков уже действовал льготный период, когда ЦБ не брал с них плату за операции в СБП. С 1 января 2020 года регулятор начал взимать с банков комиссию за использование СБП от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.
ЦБ продолжит мониторить комиссий банков для клиентов СБП. И если они будут завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, Банк России воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий. По словам первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, решение о повторном введении льготного периода «позволит, с одной стороны, снизить издержки самих банков, а с другой – установить если не нулевые, то минимальные тарифы для своих клиентов».
Помимо этого, в пресс-релизе отмечается, что предельные комиссии при оплате товаров и услуг через СБП будут распространяться не только на переводы в пользу компаний, но и в пользу ИП.
Также с 1 апреля регулятор установил на переводы от компаний в пользу физлиц тариф в размере от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода. Предполагается, что данный сервис B2C-переводов может быть запущен в конце 2020 года – начале 2021 года, что позволит осуществлять перевод заработной платы через СБП по номеру мобильного телефона.