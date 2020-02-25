ФНС объяснила, как будет принимать бухотчетность в ГИРБО

Федеральная налоговая служба рассказала о том, как будет приниматься бухгалтерская отчетность в ГИРБО.

В письме от 18.02.2020 № ВД-4-1/2844@ указывается, что в процессе электронного документооборота будут формироваться следующие документы:

Подтверждение даты отправки электронного документа. Квитанция о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО) в электронной форме, формируется налоговым органом, подтверждает факт приема представленной организацией БФО. Уведомление об отказе в приеме БФО в электронной форме, формируется налоговым органом, подтверждает факт отказа в приеме представленной организацией БФО с указанием причин отказа. Извещение о получении электронного документа. Извещение о получении электронного документа по телекоммуникационным каналам связи формируется автоматически программным обеспечением получателя для последующей передачи отправителю на каждый документ и технологический электронный документ из указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта. Уведомление об уточнении БФО в электронной форме, формируется налоговым органом, подтверждает факт приема БФО, содержащей выявленные ошибки по контрольным соотношениям (далее - КС), с указанием номеров таких КС, а также содержащий сообщение с предложением представления пояснений или внесения соответствующих исправлений (далее - уведомление об уточнении). Контрольные соотношения носят рекомендательный характер. Извещение о вводе сведений, указанных в БФО и аудиторском заключении о ней в электронной форме, формируется налоговым органом и подтверждает, что в информации, представленной в файле, не содержится ошибок (противоречий) (далее – извещение о вводе).

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Бухгалтерская отчетность будет считаться принятой после получения организацией квитанции о приеме, а также извещения о вводе или уведомления об уточнении. При этом направление уведомления об уточнении не является основанием для отказа в приеме обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения, отмечается в письме. Оно носит рекомендательный характер и организация вправе самостоятельно принимать решение о необходимости направления скорректированной БФО в налоговый орган

Основаниями для отказа в приеме обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота являются: