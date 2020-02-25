ФНС объяснила, как будет принимать бухотчетность в ГИРБО

Федеральная налоговая служба рассказала о том, как будет приниматься бухгалтерская отчетность в ГИРБО.
В письме от 18.02.2020 № ВД-4-1/2844@ указывается, что в процессе электронного документооборота будут формироваться следующие документы:
- Подтверждение даты отправки электронного документа.
- Квитанция о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО) в электронной форме, формируется налоговым органом, подтверждает факт приема представленной организацией БФО.
- Уведомление об отказе в приеме БФО в электронной форме, формируется налоговым органом, подтверждает факт отказа в приеме представленной организацией БФО с указанием причин отказа.
- Извещение о получении электронного документа. Извещение о получении электронного документа по телекоммуникационным каналам связи формируется автоматически программным обеспечением получателя для последующей передачи отправителю на каждый документ и технологический электронный документ из указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта.
- Уведомление об уточнении БФО в электронной форме, формируется налоговым органом, подтверждает факт приема БФО, содержащей выявленные ошибки по контрольным соотношениям (далее - КС), с указанием номеров таких КС, а также содержащий сообщение с предложением представления пояснений или внесения соответствующих исправлений (далее - уведомление об уточнении). Контрольные соотношения носят рекомендательный характер.
- Извещение о вводе сведений, указанных в БФО и аудиторском заключении о ней в электронной форме, формируется налоговым органом и подтверждает, что в информации, представленной в файле, не содержится ошибок (противоречий) (далее – извещение о вводе).
Основаниями для отказа в приеме обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота являются:
- Несоблюдение экономическим субъектом формата представления обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов, утверждаемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
- Отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи или несоответствие данных владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи данным в обязательном экземпляре отчетности и аудиторском заключении о ней в виде электронных документов, представленных в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
- Представление обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов в налоговый орган, в компетенцию которого не входит прием этого обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов.