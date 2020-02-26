Америка продлила санкции. Но нам официально не страшно

Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. Об этом говорится в уведомлении, которое президент направил в конгресс. Возможные новые санкции США против России вряд ли дадут ожидаемый результат их инициаторам. К такому выводу пришли экономисты Института международных финансов (IIF), пишет РБК.

Ранее Соединенные Штаты ввели новые санкции по закону о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии, который налагает запрет на передачу этим государствам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки. Под введенные Вашингтоном ограничения попали 13 иностранных организаций и частных лиц в России, Китае, Ираке и Турции. О каких российских компаниях и лицах идет речь, американские власти не уточнили. Эксперты приводят в пример потенциальных санкционных инициатив в отношении России запрет на инвестиции в госдолг страны. Отмечается, что сейчас российская экономика находится в гораздо лучшей форме, чем в период санкций 2014 года.

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По мнению специалистов, России удалось выстроить крепкую систему защиты от внешних потрясений. Ее опорами являются плавающий рубль, малая зависимость российских компаний от западных кредитов, двойной профицит, низкий уровень госдолга (в том числе внешнего долга), а также большой объем международных резервов Центробанка. В случае введений полномасштабных санкций против российского суверенного долга их последствия будут ощущаться далеко за пределами России или США, поскольку российские гособлигации играют важную роль в глобальной финансовой системе.

«Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков», – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

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В IIF считают, что ужесточение санкций против российского госдолга может подразумевать требование к американским инвесторам избавиться от всех российских госбумаг. Однако они, скорее всего, не согласятся перекупить их и будут вынуждены списывать эти облигации. По словам экономистов, этим они окажут услугу России, фактически простив ей долги. В конце прошлого года сенатский комитет по иностранным делам конгресса США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны. Документ предлагает ввести санкции против российских банков, которые «поддерживают усилия по вмешательству в выборы». Москва неоднократно отрицала обвинения.

Министр финансов Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о «плане Б», который Россия готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга. По словам Силуанова, у российской экономики есть резервы, чтобы противостоять этим санкциям.