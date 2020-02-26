Одна из систем денежных переводов не выдержала конкуренции и уходит с рынка

Система денежных переводов Blizko закрывается, сообщил «Коммерсантъ».

Систему безадресных переводов Blizko создал и поддерживал Связь-Банк (теперь часть Промсвязьбанка). К ней было подключено много банков, но в основном это небольшие организации. Кроме России, система работала в некоторых других постсоветских странах — Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии и Молдове.

С 22 апреля система прекращает переводить деньги. Озвученная причина — Промсвязьбанк посчитал развитие этой системы нецелесообразным. Как оказалось, закрытие планировалось уже давно. Более того, банк пытался продать систему, запросив за нее порядка 200 миллионов рублей, но желающих приобрести ее не нашлось.

Проблема в том, что система Blizko занимала совсем небольшую долю на рынке безадресных переводов, и покупать ее в нынешнем виде попросту нецелесообразно.

Рынок трансграничных переводов сокращается, свидетельствуют данные ЦБ, что еще больше обостряет конкуренцию. Общий оборот трансграничных операций физических лиц через системы денежных переводов РФ в 2019 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 10,5%, до $10,9 млрд, после роста в 2017 году на 23,4% и на 2,9% в 2018 году. Отрицательное сальдо трансграничных переводов в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилось на 38,4%, до $4,2 млрд, минимального уровня с 2005 года, когда оно составляло $2,5 млрд. Максимум отрицательного сальдо был зафиксирован в 2013 году — $19,6 млрд.