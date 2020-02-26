Местные власти получат доступ к персональным данным автовладельцев

Персональные данные автовладельцев будут доступны местным властям. Информацию они будут получать напрямую из ГИБДД, чтобы иметь возможность наказывать водителей в том числе за неоплаченную уличную парковку.

Соответствующий закон одобрил Совет Федерации в среду, сообщила «Парламентская газета».

Сейчас протоколы по таким нарушениям составляют специальные органы или должностные лица органов местного самоуправления, доказывая правонарушения с помощью фото- или видеосъёмки дорожных камер. При этом у властей нет доступа к базе ГИБДД, а сведения из неё раскрываются только по запросам, что часто приводит к безнаказанности нарушителей.

Закон вносит изменения в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса об административных правонарушениях. В них говорится о порядке передачи информации о нарушителях, а также о порядке возбуждения административного дела.

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Статья 26.10 КоАП РФ дополняется положениями, предусматривающими возможность получения сведений, необходимых для разрешения дела, в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

В статью 28.1 КоАП РФ, в свою очередь, вносится изменение, согласно которому дело об административном правонарушении в области дорожного движения или благоустройства территории, совершённым с использованием автомобиля и зафиксированном камерами, считается возбужденным с момента вынесения определения об истребовании сведений о собственнике автомобиля.