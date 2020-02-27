Можно ли получать стандартный вычет на ребенка, вступившего в брак

Вправе ли родитель ребенка (к примеру, студента дневного отделения) получить стандартный вычет по НДФЛ, если ребенок, которому еще не исполнилось 24 года, вступил в брак? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте.

Предоставление стандартных налоговых вычетов на содержание ребенка (детей), включая учащегося дневной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта, производится независимо от наличия у ребенка (детей) самостоятельных источников дохода и совместного проживания с родителями.

Таким образом, у родителей ребенка - учащегося очной формы обучения, не достигшего возраста 24 лет, сохраняется право на стандартный налоговый вычет в отношении ребенка даже в случае, если такой ребенок вступает в брак со сменой (без смены) фамилии и проживает отдельно от родителей.

Основания: Подпункт 4 пункта 1статьи 218 Налогового кодекса РФ.