Малый и средний бизнес закредитован выше крупняка

Рост кредитной нагрузки среди малых и средних предприятий опередил крупные компании и почти сравнялся с физическими лицами. Сумма кредитов МСП в 2019 году составила рекордные 7,24 трлн рублей, пишут «Ведомости». На 15% больше, чем годом ранее.

По данным «Эксперт РА», которые приводит издание, основную часть кредитов (80%) малый и средний бизнес брал у 30 крупнейших банков, чьи портфели в 2019 году выросли на 20% и достигли 3,6 трлн рублей. Однако доля кредитов малым и средним предприятиям в их портфелях составила менее 10%, следует из приведенных данных S&P Global Ratings.

Эксперты издания связывают значительный рост кредитов МСП со снижением процентных ставок, увеличением господдержки малых и средних предприятий, а также упрощением процедуры получения кредитов для этого сегмента. В рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для малого и среднего бизнеса в настоящее время действует программа льготного кредитования со ставкой 8,5%.