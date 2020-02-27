Общение с налоговиками будет только онлайн. Никаких личных визитов?

К чему ведет идея глобальной цифровизации? Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что взаимодействие между налогоплательщиками и ФНС должно складываться исключительно в электронном формате. Ведь такая форма общения вводится во всех городских сферах.

Особенно, по словам мэра, это касается юридических лиц. Наличие «личного кабинета» для работы с налоговыми упростит их взаимоотношения с бизнесом и снимет ряд вопросов, касающихся администрирования.

«Мне кажется, что и здесь надо охватывать не 170 тысяч юридических лиц, а все 800 тысяч, которые есть в городе, и по-другому уже не принимать. Если ты зарегистрировал юридическое лицо, почему ты не можешь открыть "личный кабинет", это же не так сложно», – сказал Собянин.

Всем юрлицам иметь личный кабинет! Уточнять, зачем прислали стопятсотое требование – в чатик.