Работодатели больше не хотят софинансировать пенсии без участия сотрудников

В России выросло количество работодателей, которые не хотят формировать корпоративные пенсионные программы (КПП) сотрудников, если те не желают в них участвовать.

Почти половина компаний заявляют о готовности отчислять деньги на будущую пенсию работника только в том случае, если тот тоже делает взносы. Это следует из результатов опроса, проведенного аудиторской компанией PwC, пишет «Коммерсантъ».

Исследование проведено на основе анкетирования в конце 2019 года 200 работодателей, из более чем 20 отраслей экономики, представляющих как российские, так и международные компании. 30% работодателей уже формируют КПП, 13% планирует ввести их, но больше половины пока не собираются это делать.

При этом 49% работодателей делают взносы, исключительно если работник производит взносы самостоятельно, тогда как 22% платят, даже если сотрудник не отчисляет свои средства на будущую пенсию. У 29% компаний действует программа, по которой добровольные взносы сотрудников не предусмотрены. Три года назад, по данным PwC, принципа софинансирования придерживались 67% компаний. Тогда 47% работодателей были готовы делать отчисления исключительно при участии сотрудника, а 20% — независимо от того, будет ли за себя платить работник.

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Тенденцию подтверждают и в большинстве опрошенных НПФ. «Отдельные вкладчики, финансировавшие корпоративную программу исключительно за счет средств компании, модернизировали программу, переведя ее на условия совместного финансирования с участниками»,— рассказали в фонде «Социум».