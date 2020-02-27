Рестораны и магазины получили наказ Роспотребнадзора о коронавирусе

Розничная торговля в России вслед за столичными ресторанами получила первые рекомендации Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства по борьбе с коронавирусом. Среди мер – использование масок с заменой каждые два часа и регулярная уборка помещений с дезинфицирующими средствами, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, самая большая проблема – нехватка масок, расходы на которые оцениваются в сотни миллионов рублей в месяц. Официальный представитель сети «Вкусвилл» Анна Платова рассказала Business FM, что магазины «в течение всей недели получали сообщения от районных управ и обеспечили всех сотрудников масками и проинструктировали». В X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») Business FM сообщили, что получили инструкции и рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса и сейчас анализируют полученные документы для наиболее эффективной интеграции предложенных мер в существующие бизнес-процессы.

На фоне проблем с обеспечением медицинскими масками департамент здравоохранения Москвы провел совещание по этому вопросу с представителями фармацевтических дистрибьюторов и аптечных сетей, рассказал «Ъ» источник в отрасли. По его словам, компаниям предложили закупать маски у подведомственного департаменту здравоохранения «Центра лекарственного обеспечения». При этом эксперты говорят, что носить маски имеет смысл только тем, кто уже заразился, а не тем, кто боится «подхватить» болезнь.