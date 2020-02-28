ФНС – за снижение страховых взносов до 20-22%

Общую ставку страховых взносов необходимо снизить до 20-22%, меньшее снижение бессмысленно, заявил начальник аналитического управления ФНС Валерий Засько на круглом столе ВШЭ «Роль налоговых доходов в развитии экономики. Бюджет 2020 и налоговые стимулы развития бизнеса».

Сейчас российский работодатель должен платить за сотрудника страховые взносы по ставке 30% от заработной платы. 22% поступает в Пенсионный фонд, 5,1% — на обязательное медицинское страхование в ФОМС, 2,9% — на социальное страхование в ФСС.

«Снижать ее [ставку страховых взносов] на 1-2 процентных пункта смысла никакого не имеет, картину это никак кардинально не поменяет. Снижение должно быть достаточно существенным, минимум 8-10 процентных пункта. Если с 30% [считать] — ее можно понизить до 20-22%», — цитирует Засько ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время на 1 рубль дохода приходится примерно 40 копеек налога.

При этом в случае снижения ставки в федеральный бюджет не поступит более 1 трлн рублей, и возникает, как компенсировать эти выпадающие доходы, отметил Засько.