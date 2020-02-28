Сбербанк выдает кредиты малому бизнесу с помощью искусственного интеллекта

Сбербанк в настоящее время выдает малому бизнесу каждый четвертый кредит с помощью искусственного интеллекта и планирует довести долю таких кредитов до 70% к 2023 году.

«Сегодня каждый четвертый кредит для малого бизнеса выдается по технологии смарт-кредита. В планах Сбербанк КИБ довести процент одобряемых искусственным интеллектом кредитов до 70% к 2023 году. К 100% мы, скорее всего, не придем, так как планируем, что всегда будут сделки, требующие структурирования с участием человека», — сообщил РИА Новости вице-президент банка Станислав Карташов.

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Карташов отметил, что впервые искусственный интеллект банк масштабно применил в корпоративном бизнесе именно для выдачи смарт-кредитов. Банк анализировал все транзакции клиента, и на их основе создавал модель машинного обучения, которая потом принимала решение, выдавать такому клиенту кредит или нет.

«В 2017 году при запуске технологии это были маленькие суммы — до одного миллиона рублей, затем три миллиона, сейчас уже до 20 миллионов рублей. Сейчас кредит уже полностью автоматизирован — как само решение о выдаче, так и документооборот, так что теперь смарт-кредит выдается за 3 минуты», — добавил вице-президент Сбербанка.

Ранее, в четверг, глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что экономический эффект Сбербанка от применения алгоритмов искусственного интеллекта составил 42 миллиарда рублей. При этом банк в течение 2020-2024 годов получит 446 миллиардов рублей дохода за счет внедрения искусственного интеллекта, следует из проекта дорожной карты развития искусственного интеллекта в России.