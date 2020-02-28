Сбербанк выдает кредиты малому бизнесу с помощью искусственного интеллекта

За влияние воевали, не за ресурсы....Идейными были наши предки....
Читаем мануал (ц)Ну, в таких мануалах, как Евангелие, Ветхий и Новый заветы, Коран - тоже много ч...
Нет, участие было. Тут же спор о том, чье любимое дитя война. А они там почему воевали? Сами приш...
Вот и надо направить усилия на образование тамошних женщин. Пока там у власти всяческие "греко-ри...
Предварительно уничтожив родину (Сирия, Ливия, Ирак, постоянные гражданские войны в Африке и тд.)...
Вот прям с конца второй мировой советская армия десятки раз участвовала в локальных войнах вдали ...
Возьмем на примере России: рост населения выше у жителей южных регионов....
Сразу видно, далеки вы от спорта ) Связки и суставы чем лечить будете от резко выросшей нагрузки?...
А зачем ЭЦП? Я с ними прекрасно без него общаюсь, правда не через ЛК, а просто через сайт ФНС ) Ж...
Почему везде пишут на фоне этой новости? Абсолютно весь рынок летит вниз. И причина тому явн...
Снижение уровня агрессии, не совсем без нее ))
Конфликт СССР-Китай возник именно на идеологической почве. Как и конфликт СССР-Югославия....
Тогда все закончится "земляничными полянами", веночками на головах, обрастанием шерстью и......де...
Боль в присутствии адреналина - это ерунда сущая, никто на нее даже внимания не обращает. Я то на...
Пока так. Тут такое дело, смотря кто оставит после себя больше жизнеспособного и приспособленного...
Ну и как? Более информативно было, чем в нынешнем? Какие впечатления?Меня больше раздражает то, ч...
Учитывая количество "технических сбоев" в ФНС в последние... кхм, всегда - ну так себе надежнее. ...
Почему ужас? Сильно хуже, чем имеем сейчас? Уровень агрессии снизится еще и потому, что агрессор ...
Весь мир работает на крови, тестостероне и бензине. Так что это вряд ли...
Вот прям с конца второй мировой проклятые социалисты нападали на беззащитных капиталистов? Залив ...
Судя по базе, этот кадр уже лет десять беспрерывно судится. Красавчег......
Вот не надо этого - в СССР был построен социализм. Читаем мануал:"Конституция (Основной Закон) Со...
По поводу даманского читайте внимательней мой комменатрий - построенного социализма там не было. ...
Это болезнь. Болезнь мозга. Европа дала им всё, о чем они и мечтать не могли. Отсутствие разума п...
Какой ужас Вы тут описали. Вполне возможно, что с прогрессом у мужчин уровень тестостерона станет...
Можно пробить этого пенса по открытой базе судебных решений.Например, оттуда следует, что ранее е...
Кто прочитал текст, расскажите о чем.
Госкапитализма. Социализмом там и не пахло. Социализм в это время Шведы и Норги построили....
Вот, например:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0...
"...да сказал ещё что-то очень скверное про государя императора. — А вы не знаете, что он п...
Нет, не читала. Почитаю, спасибо. )
Кто знает (ц)Я знаю)) На Даманском полуострове в 1969-м кто с кем воевал?))))Вопрос в том, как уб...
Если вспомнить СССР, то получается, что война - любимое дитятко социализма: после мая 1945 и до ...
Согласно заверениям президента - решили силами отдельно взятой страны. Не читали разве? Только, н...
А где можно ознакомиться с текстом оскорбления? Ну интересно просто, что там такое на 70т.р....
2 МитяйВообще-то футурологи (фантасты, если хотите) многое уже продумали, по поводу будущего устр...