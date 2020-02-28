Коронавирус спровоцировал биржевую панику

Американские фондовые рынки пережили самое сильное падение с августа 2011 года из-за напугавших инвесторов новостей о распространении коронавируса.

Происходящее на фондовых рынках хорошо проиллюстрировано картинкой, размещенной предпринимателем Сергеем Васильевым в Фейсбуке.

В четверг акции на фондовых биржах мира обвалились до минимума за четыре месяца, доходность облигаций снизилась до беспрецедентных уровней, а стоимость нефтяных фьючерсов ускорила падение, пишет Forbes, ссылаясь на данные Bloomberg.

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В частности, индекс S&P 500 (включает крупнейшие торгующиеся в США компании) снизился на 4,4%. Он начал резко падать после того, как губернатор Калифорнии сообщил, что власти штата наблюдают за 8400 человек, недавно вернувшихся из Азии и проявляющих возможные симптомы вируса. С прошлой пятницы S&P 500 снизился более чем на 10%. Это худшая для индекса неделя с 2008 года, когда начался мировой финансовый кризис.

На инвесторов оказали давление многочисленные «мрачные заголовки», отмечает Bloomberg. В частности, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что вспышка коронавируса может превратиться в пандемию, а процесс ее распространения сейчас находится на решающем этапе. Bank of America указал, что мировая экономика движется к худшему году со времен финансового кризиса. Goldman Sachs понизил прогноз для американских компаний, предсказав им нулевой рост прибыли. Американский Forbes называет происходящее на рынках на этой неделе «кровавой баней».

«Рынок падает достаточно быстро, но очень трудно сказать, когда это закончится. Падение на дно — это процесс, состоящий из нескольких шагов, и возможно мы еще только на первой ступени», — заявил Bloomberg старший рыночный стратег Wells Fargo Investment Institute Самир Самана.