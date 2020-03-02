Сегодня крайний срок сдачи формы СЗВ-СТАЖ

2 марта 2020 года завершается прием сведений о страховом стаже застрахованных лиц (форма СЗВ-СТАЖ) за 2019 год.

Если отчет будет сдан позже установленного срока или сведения о работнике окажутся недостоверными, работодателю будет грозить штраф в размере 500 рублей за сведения на каждого такого работника.

В период приема отчетности специалисты ПФР пополняют сведения о стаже граждан за 2019 год.

Обновленные данные в индивидуальном лицевом счете можно будет увидеть в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР после обработки данных в системе ПФР.