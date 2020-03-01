Квартиры у моря будут давать в ипотеку всего под 2,7%

В курортных поселениях Краснодарского края, в частности в Абрау-Дюрсо, Анапе, Архипо-Осиповке, Лермонтово и других – будет действовать льготная ипотечная ставка. Кредит всего под 2,7%, пишут «Известия».

Список разрешенных поселений уже утвержден приказом минсельхоза региона. А стартует программа уже в марте. Практически все субъекты страны включились в программу. В ней могут участвовать сельские территории и поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, а также малые города с численностью населения менее 30 тыс. человек. Исключение – муниципальные образования Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Конкретные поселения, удовлетворяющие общим требованиям, определяют сами субъекты, добавили в Минсельхозе. В список сельских территорий Краснодарского края, участвующих в программе, вошли 1687 населенных пунктов. В их числе и те, которые находятся на первой линии моря, и популярные курорты, указал директор федеральной сети агентств недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. Например, среди них станица Анапская, входящая в состав городского округа Анапа, курорт Архипо-Осиповка, село Высокое в пригороде Адлера, село Галицыно недалеко от Красной Поляны, село Лермонтово у Джубги, а также Абрау-Дюрсо.

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Есть ограничения — льгота предоставляется только один раз. Человек, который получил жилье под низкий процент, не имеет права его продавать в течение пяти лет, даже если он закрыл кредит.

В некоторых случаях воспользоваться сельской ипотекой можно будет в поселках, расположенных поблизости или фактически в черте крупных городов. Только в пригороде Санкт-Петербурга не менее 37 ЖК подходят под эти параметры. К примеру, в Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском районах.