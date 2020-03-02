Банки резко ограничили выдачи кредиток

Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года).

Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб., следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» с которыми ознакомился РБК.

В четвертом квартале 2019 года продажи в этом сегменте тоже падали, но не такими быстрыми темпами — совокупно на 11,4% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее. По сравнению с декабрем 2019 года выдачи тоже упали (более чем на 40%), однако январь — традиционно более слабый месяц для розничного кредитования после предновогоднего декабря.

Охлаждение в сегменте кредитных карт фиксируют и в других крупнейших БКИ. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало в январе падение количества выданных кредиток на 11,2% год к году.

Сокращение выдачи кредитов эксперты связывают, в первую очередь, с политикой Центробанка в этом сегменте, в частности, с требованием расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) для каждого заемщика. Именно из-за введения ПДН, считают они, резко снизилось число кредитов с большими лимитами.