Сигаретами можно торговать на ЕНВД и ПСН

С 1 января 2020 года согласно поправкам в НК на ЕНВД и ПСН не переводится торговля рядом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Речь идет о лекарствах, меховой одежде и обуви.

При осуществлении розничной торговли иными маркируемыми товарами налогоплательщики вправе применять ЕНВД и ПСН, сообщает Минфин в письме № 03-11-11/6092 от 31.01.2020.

Одновременно сообщается, что установление запрета на применение ЕНВД и ПСН организациями и ИП, осуществляющими предпринимательскую деятельность по розничной торговле табачной продукцией, подлежащей маркировке, положениями глав 26.3 и 26.5 НК не установлено.

Таким образом, ИП, осуществляющий через магазин розничную торговлю табачной продукцией, подлежащей маркировке, при соблюдении положений глав 26.3 и 26.5 НК может применять ЕНВД или ПСН.