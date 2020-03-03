Михаил Владимирович, дорогой вы наш Мишустин! С днем Рождения

MaxC Еще раз - догхантинг=уголовка.Вы о чем? Вы так договоритесь до того, что пока чиновники воруют, т... Города продвигают введение налога для владельцев собак

id122631430 Неистребимое желание вернуться в царскую Россию? Народ в ней и гроша не стоил. Какой хрен,... Обсуждают ликвидацию ПФР

MaxC У нас для этого электрошокер. У Жены. Собаки, как правило, боятся до одури самого только разряда ... Города продвигают введение налога для владельцев собак

ДмитрийW я не радуюсь, просто не объяснял обстоятельства и причины. И ущерб тогда я признал и компенсирова... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Brus Темперамент и необходимость в нагрузках (движении и работе) и прогулках не зависит от размера. За... Города продвигают введение налога для владельцев собак

MaxC Нечем вам))) С точки зрения фантастов - вы находитесь еще на самом нижнем уровне развития космиче... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Сергей Орешков А что 1с БГУ просто так на свет появилась? И моментально расползлась по бюджетке, я работал в бюд... Не ТОТ Учет

Сергей Орешков Однако все стало еще хуже за последнее время, раньше ЗУП был от эски, хотя Эврика вроде в РБ в ос... Не ТОТ Учет

ДмитрийW и собачник может огрести. Я один раз бульдога в броне со своей собаки удавкой снял, и хозяйке бул... Города продвигают введение налога для владельцев собак

проза жизни Крупные это какого размера? В природе человеческой видимо заложен инстинкт - мы гуляли со щенком,... Города продвигают введение налога для владельцев собак

kotobormot да ужас вообще, особенно этот урод Дмитрий, псина которого таксу разорвала до блевоты противен, в... Города продвигают введение налога для владельцев собак

VikaV2193 К сожалению, в данном случае размер имеет значение и очень большое, ну и назначение, конечно. Ест... Города продвигают введение налога для владельцев собак

ДмитрийW опять же, пока чиновники воруют и берут взятки от темы беспризорных собак, догхантеры это единств... Города продвигают введение налога для владельцев собак

kotobormot господи я уж думала на бухгалтерском сайте все серьезные адекватные люди... ан нет... и тут дебил... Города продвигают введение налога для владельцев собак

проза жизни Прилетят, а мы их в коробку, и назовем котом Шрёдингера Города продвигают введение налога для владельцев собак

ДмитрийW ну уж явно не отбирать еду у детей в пользу собаки. Включите свой мозг.... Города продвигают введение налога для владельцев собак

ДмитрийW Даже пару больших собак вполне возможно содержать в городе. Другой вопрос что это тяжело просто и... Города продвигают введение налога для владельцев собак

ДмитрийW наоборот - воруют как не в себя бюджетные средства на теме бездомных собак.... Города продвигают введение налога для владельцев собак

MaxC У знакомого собака "ушла" неделю назад. В Милане. Поехал с женой, дочерью и собакой в Милан из За... Города продвигают введение налога для владельцев собак

MIG700 Это что требовали банки. А налоговая я так понял будет плюсом :... Зачем налоговая требует документы по дивидендам

ДмитрийW там их и утилизируют, как в США делают уже давно. Города продвигают введение налога для владельцев собак

kotobormot у меня как то запросили анализ по субконто) ответила что это изобретение 1с для внутреннего бухга... Налоговики умасливают раздражение словцом, если высылают дикие требования

ДмитрийW калькулятор свой пусть починит - начнёт считать правильно, в США в 70-х прошлого века уже всё пор... Города продвигают введение налога для владельцев собак

MaxC Кстати, насколько я помню, для производства истинного фуа-гра и премиумных паштетов гусей откармл... Города продвигают введение налога для владельцев собак

id233657458 зарегистрировался 8 раз проверили, затем купили фоторамку за 95 рублей, заявили что самозанятым б... Налоговикам официально запретили проверять самозанятых (даже если они ИП)

VikaV2193 Я в курсе ))Я имела в виду что поводырей любых оставить в городе и они не повредят. А собаке, нап... Города продвигают введение налога для владельцев собак

sun-sun-violett в теме разбрасывания яда по улицам есть маленький такой нюанс. на собаку действительно можно наде... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Слушатель 1 Строго соблюдайте формулировки, тогда заведомо ложного доноса не будет.В данном случае "обделалис... Как по заказу налоговиков сдают уточненки по НДС