Михаил Владимирович, дорогой вы наш Мишустин! С днем Рождения

Еще раз - догхантинг=уголовка.Вы о чем? Вы так договоритесь до того, что пока чиновники воруют, т...
Неистребимое желание вернуться в царскую Россию? Народ в ней и гроша не стоил. Какой хрен,...
У нас для этого электрошокер. У Жены. Собаки, как правило, боятся до одури самого только разряда ...
Вы не тех авторов читаете, Кир Булычев "Любимец" советую безотлагательно,)...
я не радуюсь, просто не объяснял обстоятельства и причины. И ущерб тогда я признал и компенсирова...
Темперамент и необходимость в нагрузках (движении и работе) и прогулках не зависит от размера. За...
Нечем вам))) С точки зрения фантастов - вы находитесь еще на самом нижнем уровне развития космиче...
А что 1с БГУ просто так на свет появилась? И моментально расползлась по бюджетке, я работал в бюд...
Однако все стало еще хуже за последнее время, раньше ЗУП был от эски, хотя Эврика вроде в РБ в ос...
и собачник может огрести. Я один раз бульдога в броне со своей собаки удавкой снял, и хозяйке бул...
Крупные это какого размера? В природе человеческой видимо заложен инстинкт - мы гуляли со щенком,...
Да вы что??? Это с чего это вдруг он собирает и кто ему их, собственно, даст?...
Реквизиты дела на сайте УФНС не опубликованы.
да ужас вообще, особенно этот урод Дмитрий, псина которого таксу разорвала до блевоты противен, в...
К сожалению, в данном случае размер имеет значение и очень большое, ну и назначение, конечно. Ест...
опять же, пока чиновники воруют и берут взятки от темы беспризорных собак, догхантеры это единств...
Нельзя выкладывать свои персональные данные в интернете. Картинки с письмом удалены. Надо же удал...
господи я уж думала на бухгалтерском сайте все серьезные адекватные люди... ан нет... и тут дебил...
Прилетят, а мы их в коробку, и назовем котом Шрёдингера
ну уж явно не отбирать еду у детей в пользу собаки. Включите свой мозг....
Даже пару больших собак вполне возможно содержать в городе. Другой вопрос что это тяжело просто и...
наоборот - воруют как не в себя бюджетные средства на теме бездомных собак....
У знакомого собака "ушла" неделю назад. В Милане. Поехал с женой, дочерью и собакой в Милан из За...
Это что требовали банки. А налоговая я так понял будет плюсом :...
там их и утилизируют, как в США делают уже давно.
у меня как то запросили анализ по субконто) ответила что это изобретение 1с для внутреннего бухга...
калькулятор свой пусть починит - начнёт считать правильно, в США в 70-х прошлого века уже всё пор...
Кстати, насколько я помню, для производства истинного фуа-гра и премиумных паштетов гусей откармл...
зарегистрировался 8 раз проверили, затем купили фоторамку за 95 рублей, заявили что самозанятым б...
Я в курсе ))Я имела в виду что поводырей любых оставить в городе и они не повредят. А собаке, нап...
в теме разбрасывания яда по улицам есть маленький такой нюанс. на собаку действительно можно наде...
Строго соблюдайте формулировки, тогда заведомо ложного доноса не будет.В данном случае "обделалис...
05.10.2018г. № 009-АА ...
соглашусь с тем, что с темой домашних животных нужно что-то бы уже делать, но совершенно не одобр...
Такое впечатление, что вот из принципа надо сделать гадость, невзирая ни на какие экономические и...