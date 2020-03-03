Клерк.Ру

Михаил Владимирович, дорогой вы наш Мишустин! С днем Рождения

Сегодня день рождения отмечает председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 53 года! Поздравляем!

И желаем всего самого благополучного.

Во-первых, энергии и профессионального креатива, о которых рассказывают все, кто мало слышал про налоговый сбой.

Во-вторых, благосостояния, про которое можно бесконечно вести расследования.

В-третьих, верных друзей и крепкой семьи.

В-четвертых, вдохновения

И, конечно, меньше нападок со стороны СМИ и оппозиционеров

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