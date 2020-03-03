Негосударственные пенсии выплатят на пять лет раньше

Негосударственные пенсии предлагают выплачивать женщинам с 55 лет, а мужчинам — с 60 лет. Такой законопроект был принят сегодня во втором чтении, сообщается на сайте Госдумы.

Люди, которые воспользовались услугами негосударственных пенсионных фондов, правом получать негосударственную пенсию раньше, чем им назначат государственную страховую пенсию по старости. Такой возможностью смогут воспользоваться женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины с 60 лет.

Кроме того, льготные категории, например, северяне, педагоги, врачи, многодетные матери, смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. Наличие страхового стажа как условие для получения такой пенсии будет необязательным

Впрочем, в договоре НПФ с гражданином смогут прописать иные условия, повышающие возрастную планку для начисления негосударственной пенсии до официального пенсионного возраста.