Альфа-банк ввел комиссию за переводы по номеру телефона

Альфа-банк ввел комиссию на переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей. Это следует из тарифов банка, опубликованных у них на сайте.

Комиссия будет взиматься за переводы свыше 20 тысяч рублей в месяц — 1,5% от суммы перевода. До этой суммы операции бесплатны.

Новые тарифы вступили в силу со 2 марта 2020 г.

Заметим, что ЦБ РФ отменил комиссию для банков по переводам в системе СБП с 1 апреля этого года и до 30 июня 2022 года. В надежде на то, что банки не будут брать плату за такие переводы.