Клерк.Ру

Люди стали хвалить Сбербанк. За кофе

Сервису Сбербанка сыпятся слова восхищения. Недавно банк стал продавать кофе в своих отделениях, и это очень нравится клиентам. 

Ценовая политика – бюджетный вариант: все по 50, говорят. 

 

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