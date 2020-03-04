Люди стали хвалить Сбербанк. За кофе

Плательщикам ЕНВД в отношении продления до 01.07.2020г. можно смело работать как раньше?Надеюсь ...
например военные, полицейские, церковники (да, помахать сигареткой - тоже сейчас входит в стаж, п...
Не спешите пользоваться этим решением, возможно оно уже обжаловано (подана аппеляционная жалоба)....
в духе линии партии "ЕР", и последних тенденций Правительства РФ, к мистицизму, я не посоветую об...
Пенсионный фонд в дефиците потому что 1) люди которые не платили взносы в него, получают из него ...
"Иногда, когда вы говорите, такое чувство, что вы бредите".... хотя почему иногда? очень даже час...
Кто сказал, что мы только кнутом воспитываем?! ?! ... Если надо, мы и пряником @бнуть можем!...
В выданном предписании госинспектор труда потребовал выдать заявителю дубликат трудовой книжки и ...
Сначала надо электронные адреса сделать официальными и обязательными, а уже потом электронный док...
Ну да... взносы платить, как в Европе...., а "льготами" и "жить" (вернее... выживать...)..., как ...
Во-первых, города миллионики - не моя специфика. мой полет пониже, города - поменьше.Во-вторых, ...
правда непонятно, надо теперь при упоминании "бога" пальцем в небо тыкать или нет, внесут ли в см...
Вадик, в статье написано "Но вместо этого, АСВ зачем-то подписывает доп. соглашение о продлении (...
Греф, наверное, хотел отболтаться чтобы ему счета Навального на блокировать по беспределу.Последн...
в большинстве случаев проблема высосана из пальца
Специально это было задумано, по сговору с ФНС, чтобы на штрафы облачников подставить. Что непоня...
Да, можно сдать хоть как-то, а потом уточненку следом подать....
А с какой целью Греф так упорно добивался встречи с Путиным, нам так и не поведали. Только чтобы ...
Неужели трудно написать, что работает только с УТ? Или так посещаемость сайта увеличиваете? Хрень...
Действия АСВ никак не повлияли на тот факт, что КРК выдал очевидно невозвратный кредит банкам-пус...
А чем регламентируется обязанность коммерческой организации подчиняться приказу федерального архи...
ни хрена не понимаю. где именно написано что при передаче с последующей оплатой нужно б...
Что за проблема - тянуть до последних часов/минут?...
Зато есть намерения. Выраженные, в частности, в недавнем приказе об опытной эксплуатации поддержк...
Данное решение интегрируется с 1С?
Тема семинара на сегодняшний день актуальна. Ничего лишнего, всё продуктивно и информационно...
Э.Асадов О том, чего терять нельзяНынче век электроники и скоростей.Нынче людям без знаний и де...
Никаких предпосылок к этому нет)
А вот нам со временем надо быть осторожными, у нас если 00:00, то в Москве 01:00 ))) (Калининград...
Аффтар соревнуется с РКН в спецдисциплине - кто больший дурак....
Вам повезло, а в Новосибирске отказали. И обращение в областную ифнс не помогло. ...
Хочу оставить отзыв о прошедшем семинаре от Михаила Жуховицкого, который проводился в Москве 28 ф...
Ха-ха, кредит для юриков за семь минут. Семь месяцев не хотели? Причем, в течение этих месяцев за...
Ну, теперь заживем!!!Если кто не помнит, кто такой Котюков - https://www.klerk.ru/buh/news/494775...
Я говорю не о новом проекте постановления о переносе сроков, а об информации указанной на сайте "...