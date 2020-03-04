Что изменится в правилах заполнения зарплатных платежек

С 01.06.2020 вступают в силу изменения, в соответствии с которыми на лиц, перечисляющих на счет должника в банке или иной кредитной организации зарплату или иные доходы, возлагается обязанность указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу.

В связи с этим ЦБ рекомендует указывать информацию о взысканной сумме в реквизите «Назначение платежа» расчетного документа, в реквизите, предназначенном для указания назначения платежа в реестре к расчетному документу на общую сумму, в следующей последовательности: символ «//», «ВЗС» (взысканная сумма), символ «//„, сумма цифрами, символ “//». При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком тире «-»; если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире «-» указывается «00».

Данная рекомендация содержится в письме ЦБ № ИН-05-45/10 от 27.02.2020.